Tele 5 03:20 bis 04:45 Actionfilm Der Prophet USA 1999 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Gerald Maddox, Elite-Agent einer ebensolchen Bundeseinheit, leidet unter traumatischen Anwandlungen, in denen er scheinbar Geschehnisse aus der näheren Zukunft vorhersieht. Als er nach einem Nahtod-Erlebnis der Sache auf den Grund gehen möchte, stirbt ausnahmslos jeder Gesprächspartner, den er nach seiner mysteriösen Begabung befragt, kurze Zeit später eines gewaltsamen Todes. Dennoch findet Maddox heraus, daß er als Kind Teil eines Geheimexperiments der Regierung war. Nun ist sein Leben keinen Pfifferling mehr wert. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Don 'The Dragon' Wilson (Jarrid Maddox) Barbara Steele (Agent Oakley) Alexander Keith (Vicki Taylor) Paul Michael Robinson (Hunter) Arthur Roberts (Richard Maddox) Rick Dean (Sagan) Jenna Bodnar (Coby) Originaltitel: The Prophet Regie: Fred Olen Ray Drehbuch: Ron Mckennan Kamera: Gary Graver Musik: Timothy Wynn Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 411 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 221 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 141 Min. Blade 2

Actionfilm

RTL II 02:15 bis 04:00

Seit 96 Min.