RTL Plus 21:25 bis 21:50 Comedyserie Nikola Schwarz auf Weiß D 2001 Stereo Merken Mit großer Spannung wird im Krankenhaus der neue Verwaltungsdirektor erwartet. Auf Grund eines ungelesenen Memos ist Dr. Schmidt nicht ausreichend über die geplanten Neuerungen der Direktorin Springer informiert und sieht in den Halbinformationen einen massiven Eingriff in seinen Arbeitsbereich. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich bei der Führungsperson auch noch um eine Frau handelt. Kurzentschlossen schreibt Schmidt einen kompromittierenden Brief an den obersten Verwaltungsrat, in dem er ungefragt auch Schwester Nikola zitiert. Als Schmidt und Nikola dann jedoch erfahren, dass die Neue eigentlich äußerst positive Änderungen plant, beginnt eine wilde Jagd durch das Krankenhaus, um den Brief noch rechtzeitig abzufangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariele Millowitsch (Nikola Vollendorf) Walter Sittler (Dr. Schmidt) Oliver Reinhard (Tim) Friederike Grasshoff (Stephanie Vollendorf) Eric Benz (Peter Vollendorf) Kerstin Thielemann (Dr. Borstel) Roland Jankowsky (Dr. Brummel) Originaltitel: Nikola Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Paul Wolff, Karen Wengrod, Ken Cinnemon