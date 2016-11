RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Die Streithammel D 2002 Stereo Merken In der Ehe geht es manchmal hoch her, und nicht immer herrscht die pure Harmonie. Bei den Kruses ist es nicht anders, und heute ist mal wieder so ein Tag, an dem sich Rita und Horst so richtig auf die Nerven gehen. Weder Markus noch Gisi oder Matze haben richtig verstanden, worum es bei dem Streit geht, und sie sind sich auch nicht sicher, ob Horst und Rita es wissen. Aber Gisi hat eh andere Sorgen: Sie ist nicht zur Puppenmesse zugelassen worden und nun ziemlich betrübt. Dabei sind Tropical-Brasil-Wochen im Trispa-Markt, und sie sollte eigentlich lateinamerikanische Fröhlichkeit und Wärme versprühen. Doch als Gisi zufällig Matze nackt unter der Dusche sieht, kommen ihre Hormone in Wallung, und die beiden küssen sich leidenschaftlich! Der Schock sowohl bei Matze als auch bei Gisi sitzt tief: Was sollen sie denn jetzt machen? Bedeutet ein Kuss denn irgendwas? Sie würde jetzt gerne mit Rita reden, aber die ist mal wieder in einem Streitgespräch mit Horst. Wird Gisi eine Lösung finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gabi Köster (Rita Kruse) Frank Vockroth (Horst Kruse) Marius Theobald (Markus Kruse) Lutz Herkenrath (Achim Schumann) Franziska Traub (Gisela 'Gisi' Wiemers) Georg Alfred Wittner (Metzger Bernie) Matthias Komm (Matze) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 225 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 90 Min. Capote

Filme

ARTE 00:00 bis 01:45

Seit 45 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 25 Min.