Hessen 22:00 bis 00:00 Talkshow NDR Talk Show D 2016 2016-11-19 09:20 Merken In der 783. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Dr. Eckart von Hirschhausen, Arzt, Komiker und Moderator Der wohl bekannteste deutsche Arzt stellt exklusiv in der "NDR Talk Show" sein neues Buch "Wunder wirken Wunder" vor. Darin widmet er sich dem Zusammenhang zwischen Magie und Medizin. Denn lange bevor er Medizin studierte, widmete sich Dr. Eckart von Hirschhausen der Zauberkunst: von der Jugendgruppe des Magischen Zirkels bis hin zur deutschen Meisterschaft. Mit diesem Wissen und 30 Jahren Erfahrung als Unterhaltungskünstler und Wissenschaftsvermittler zeigt er auf, wie leicht man auf Unsinn hereinfallen kann und erklärt, warum ein bisschen Voodoo sogar ganz gut tut. Auf unnachahmlich lustige Weise erzählt er unter anderem auch, warum sein linkes Knie operiert wurde und sein rechtes nicht, obwohl beide gleich alt sind. Günther Maria Halmer, Schauspieler Bekannt geworden ist der Schauspieler Günther Maria Halmer Mitte der 1970er-Jahre mit der Figur des "Tscharlie" in Helmut Dietls "Münchner Geschichten". Seitdem gehört er auch international zu den gefragtesten Charakterdarstellern im Kino, Fernsehen und auf der Theaterbühne. Ende November ist im Fernsehen die Erstausstrahlung des Kinofilms "Familienfest" zu sehen. Günther Maria Halmer spielt in der Tragikkomödie unter anderem neben Michaela May, Lars Eidinger und Hannelore Elsner. Mit bitterbösem Humor werden Dramen, Eigenarten, Geheimnisse und Gemeinsamkeiten einer Familie porträtiert. Dagmar Koller, Sängerin und Entertainerin Seit Anfang der 1960er-Jahre steht die Wiener Entertainerin auf der Bühne und hat in allen bedeutenden Musicals, von "My Fair Lady" bis "Kiss Me Kate", gespielt, gesungen und getanzt. Nach dem Tod ihres Ehemanns, dem österreichischen Politiker Helmut Zilk, 2008, hat sie nun wieder neuen Lebensmut gefasst, ist mit einem 39 Jahre jüngeren Mann liiert und will nur noch auf die schönen Seiten des Lebens blicken. Ihr Lebensmotto stammt aus dem Musical "Sorbas" und lautet: "Nur Liebe zählt, wenn sie fehlt, bleibt nichts mehr." Frank Buschmann und Elmar Paulke, Sportkommentatoren Sie sind das beste Beispiel dafür, was passiert, wenn man seine Leidenschaft zum Beruf macht: Früher selbst aktive Sportler, gehören sie heute zu den beliebtesten Sportkommentatoren des Landes. Der eine schrammte haarscharf an einer Karriere als Tennisprofi vorbei, der andere spielte in der 2. Bundesliga Basketball, bis er mit Ende 20 das Handtuch warf. Beide eint bis heute ihr grenzenloser Enthusiasmus für alles, was mit Sport zu tun hat. Den langjährigen Sportjournalisten Elmar Paulke erleben seine Fans heute meistens als Experte und Kommentator beim Fernsehsender Sport1, wo er unter anderem die unangefochtene Koryphäe für Dart-Sport ist. Der diplomierte Sportwissenschaftler Frank Buschmann, der für seinen feurigen Moderationsstil gefeiert wird, kann ebenfalls auf eine langjährige Karriere als Kommentator und Journalist zurückblicken. Beide teilen eine besondere Faszination für die immer beliebter werdende Sportart Dart. Jorge González, Beauty-Experte, Laufstegtrainer und Entertainer Sein Name ist Jorge Alexis González Madrigal Varona Vila, und er ist nach Che Guevara und Fidel Castro vermutlich für viele Deutsche einer der bekanntesten Kubaner. Spätestens seit "Germanys Next Topmodel" jedenfalls. Denn hier machte Jorge als Catwalktrainer den Models Beine und brachte ihnen seinen "Chica-Walk" bei. Nicht selten sogar mit 24 Zentimeter hohen Absätzen. Jorge hatte schon von Kindesbeinen an ein Faible für Damenschuhe und besitzt heute über 300 Paar High Heels. Als Designer, Menschenkenner und Charmeur weiß der Wahlhamburger, der seit 1992 in Deutschland lebt, wie man Frauen- und Männerherzen höherschlagen lässt. In der "NDR Talk Show" wird er diesmal von der Kraft der Düfte berichten. Andreas und Chris Ehrlich, Ehrlich Brothers, Magier-Duo Mit ihren faszinierenden und verblüffenden Illusionen sind Andreas und Chris Eh In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubertus Meyer-Burckhardt, Hubertus Meyer-Burckhardt, Barbara Schöneberger Gäste: Gäste: Dr. Eckart von Hirschhausen (Arzt, Komiker und Moderator), Günther Maria Halmer (Schauspieler), Dagmar Koller (Sängerin und Entertainerin), Andreas und Chris Ehrlich (Ehrlich Brothers, Magier-Duo), Frank Buschmann (Sportkommentator), Elmar Paulke (Sportko Originaltitel: NDR Talk Show Regie: Bernd Diekmann/Nicole Kraut/Ralf Kilian/Ralf Hottum/Sebastian Fuchs