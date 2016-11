Hessen 14:35 bis 16:00 Komödie Mit fünfzig küssen Männer anders D 1999 Nach dem gleichnamigen Roman von Dorit Zinn Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Marie, ehemalige Kunststudentin, die sich statt der Karriere jahrzehntelang dem Hausfrauendasein widmete, versucht sich, nachdem ihre erwachsenen Kinder endlich ausgezogen sind, als Malerin und scheitert zunächst kläglich. Erst als sie den Mut fasst, ihr Leben radikal zu ändern, und ein neuer Mann in ihr Leben tritt, kommen ihre verschüttete Kreativität und ihr Liebesleben wieder in Schwung. - "Mit fünfzig küssen Männer anders" ist eine intelligente und hintersinnige Komödie mit Senta Berger, Ulrich Pleitgen und Konstantin Wecker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Senta Berger (Marie) Ulrich Pleitgen (Dietrich) Konstantin Wecker (Gerd) Hans Peter Hallwachs (Eugen) Gerd Wameling (Udo) Eleonore Weisgerber (Anna) Heinrich Schafmeister (Bernhard) Originaltitel: Mit fünfzig küssen Männer anders Regie: Margarethe von Trotta Drehbuch: Alistair Beaton, Martin Henning Kamera: Stefan Spreer Musik: Konstantin Wecker Altersempfehlung: ab 6