Sat.1 15:00 bis 16:00 Dokusoap Auf Streife D 2016 16:9 HDTV Merken Ein Jugendamtsmitarbeiter setzt einen Notruf ab, weil der Vater einer Siebenjährigen bei seinem unangekündigten Besuch ausgeflippt ist. - Vor einem Laden greift eine junge Frau ein Pärchen an, woraufhin diese in das Geschäft fliehen. Was ist da bloß los? - Ein Schüler haut von zuhause ab, nachdem sein Vater ihn wieder einmal versetzt hat. Können die Polizisten ihn aufspüren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife