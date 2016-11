ZDF 21:15 bis 22:00 Krimiserie SOKO Leipzig Folge: 312 Not-OP D 2016 2016-11-19 04:00 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Andreas und Marvin überfallen eine Tankstelle. Die Aktion endet in einem Desaster. Um seinen Sohn durchzubringen, entführt Andreas einen Rettungswagen. Mit an Bord: Benni Maybach. Mit vorgehaltener Pistole zwingt der Vater Rettungssanitäter Benni, dessen Freundin Esther und einen weiteren Notarzt, Marvins Leben zu retten. Stirbt er, so werde es auch ihr Todesurteil sein. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Als die Situation droht, außer Kontrolle zu geraten, hat Benni einen ungewöhnlichen aber rettenden Einfall. Gleichzeitig arbeitet das SOKO-Team fieberhaft daran, den entführten Rettungswagen zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Karoline Teska (Esther Bischof) Sylvana Krappatsch (Grit Seiler) Maximilian Klas (Benni Maybach) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Andreas Morell Drehbuch: Jeanet Pfitzer, Frank Koopmann, Roland Heep Kamera: Anton Klima Musik: Georg Kleinebreil