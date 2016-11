ZDF neo 03:45 bis 04:30 Krimiserie Father Brown Folge: 36 Die Maske des Dämons GB 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lady Felicia erhält eine Einladung an ein Filmset, zu der sie Father Brown, Mrs McCarthy und Sid begleiten. Dort lernen sie den Regisseur Vivian kennen, der später tot aufgefunden wird. Klar ist: Es handelt sich um Mord. Für die Polizei und Father Brown beginnt die Jagd nach dem Mörder. Der Verdacht fällt unter anderen auf den männlichen Hauptdarsteller Rex. Eine Kamera, die Father Brown im Zimmer des Toten findet, soll Aufklärung bringen. ZDFneo zeigt die zehnteilige vierte Staffel immer freitags ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen als deutsche Erstausstrahlung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Williams (Father Brown) Sorcha Cusack (Mrs McCarthy) Nancy Carroll (Lady Felicia) Alex Price (Sid Carter) Molly Hanson (Paulette Swain) Ashley Margolis (Jackie) Jonathan Firth (Rex Bishop) Originaltitel: Father Brown Regie: Paul Gibson Drehbuch: Jude Tindall Kamera: Al Beech Musik: Debbie Wiseman

