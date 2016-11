ZDF neo 00:40 bis 02:15 Krimi Johan Falk - GSI Göteborg Feuersturm S, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Johan Falk begibt sich drei Jahre nach dem tödlichen Schusswechsel im Femmanhaus im Zentrum Göteborgs nach Lettland, um neue Beweise zu sichern. Dabei gerät er in eine tödliche Falle. Falk leidet seit damals unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Seine Kollegen von der Spezialeinheit GSI ahnen nichts. Als die Witwe des ermordeten Mafiabosses zum Gerichtsprozess in Göteborg auftaucht, besteht die Chance auf Antworten. Falk nutzt sie. Er will endlich das Rätsel lösen, wer damals dafür gesorgt hat, dass die Identitäten der GSI-Ermittler den Kriminellen in die Hände gespielt wurden. Während die GSI um Sophie Nordh und Patrik Agrell mit Sorge beobachtet, dass ein Großteil der inhaftierten Mitglieder der kriminellen Rydell-Gang auf freien Fuß gesetzt wird, begleitet Johan Larissa Dudajeva nach Lettland. Sie verspricht ihm im Austausch für das Geld ihres Mannes, das sich auf einem geheimen Konto befindet, Informationen. In einer Datscha außerhalb Rigas wird Larissa ermordet, Johan erwacht blutverschmiert in einem Hotelzimmer und wird von mächtigen Gegenspielern unter Druck gesetzt. Diese planen gerade eine Waffenlieferung nach Schweden. Johan solle den LKW mit der explosiven Fracht fahren, oder die Polizei von Riga bekäme den Tipp, wessen DNA sich unter den Nägeln der Toten befindet. Sophie und Patrik versuchen, Johan von Schweden aus zu helfen und müssen auf einen alten Bekannten zurückgreifen: Seth Rydell. Dieser hat sich aus dem Ganggeschäft zurückgezogen, ein Taxiunternehmen aufgemacht und ist wenig begeistert, dass sein ehemaliger Vize Jack nach seiner Inhaftierung an alte Seilschaften anknüpfen will. Bei der Entlassungsparty in Seths Taxihalle explodiert eine Autobombe, die ihn und seine Tochter Luna fast tötet. Wer hat es auf Seth abgesehen? Und ist auf jemanden, der Rache üben will, wirklich Verlass bei der Rettung von Johan Falk? ZDFneo zeigt fünf neue Folgen der Serie in deutscher Erstausstrahlung immer freitags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Eklund (Johan Falk) Jens Hultén (Seth Rydell) Meliz Karlge (Sophie Nordh) Björn Bengtsson (Jack) Mikael Tornving (Patrik Agrell) Juris Zagars (Edgars) Ma?gorzata Pieczy?ska (Dina) Originaltitel: Johan Falk - Gruppen för särskilda Insatser Regie: Richard Holm Drehbuch: Viking Johansson Kamera: Andreas Wessberg Musik: Bengt Nilsson