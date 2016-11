ZDF neo 23:10 bis 00:40 Krimi Kommissar Beck Der Mann ohne Gesicht S 2005 Nach Motiven des gleichnamigen Romans von Maj Sjöwall und Per Wahlöö Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jörgen Beckmann, Vertreter für Alarmsysteme, wird auf seinem abendlichen Spaziergang erstochen. Als Gunvald Larsson am Tatort eintrifft, macht er eine fürchterliche Entdeckung. Beckmann wurde das Gesicht gehäutet. Seine Frau Angelica ist schockiert, als sie die Nachricht vom grausamen Tod ihres Mannes erhält. Sie schildert ihre Ehe als glücklich. Kommissar Beck und seine Truppe nehmen die Ermittlungen auf und durchforsten Beckmanns Leben. Das Bild des verlässlichen und freundlichen Ehemanns gerät ins Wanken. Offensichtlich hatte Beckmann unzählige Affären mit Kundinnen. Eine dieser Frauen, Solveig Ahmed, die mit einem Pakistani verheiratet ist, gesteht Gunvald Larsson, dass sie die Beziehung beendete, als sie von Beckmann schwanger wurde. Kurze Zeit später ist die junge Frau tot: Während eines Telefonats mit Larsson wird sie von einem Auto überrollt. Mit ihren letzten Worten teilt Solveig Gunvald mit, dass ihr Mann von der Affäre mit Beckmann gewusst habe. Damit gerät Tahmed Ahmed in den engeren Kreis der Verdächtigen, doch er hat ein wasserdichtes Alibi. Kommissar Beck ist immer mehr davon überzeugt, dass es in diesem Fall nicht nur einen Schuldigen gibt. Verletztes Ehr- und Familiengefühl und gekränkter Stolz haben zu dem Mord an Jörgen Beckmann geführt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Haber (Martin Beck) Mikael Persbrandt (Gunvald Larsson) Malin Birgerson (Alice Levander) Marie Göranzon (Margaretha Oberg) Hanns Zischler (Josef Hillman) Rebecka Hemse (Inger) Jimmy Endeley (Robban) Originaltitel: Beck Regie: Harald Hamrell Drehbuch: Cilla Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Olof Johnson Musik: Adam Nordén Altersempfehlung: ab 16