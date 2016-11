MDR 20:15 bis 21:45 Show Meine Schlagerwelt Musikgeschichten mit Olaf Berger D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Seit 30 Jahren ist Olaf Berger in der Schlagerwelt eine musikalische Größe und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Bereits in der DDR war der gebürtige Dresdner ein erfolgreicher Sänger, doch so richtig Fahrt gewann seine Karriere nach der Wende. Olaf Berger war der erste ostdeutsche Sänger, der 1990 mit der Goldenen Stimmgabel ausgezeichnet wurde. Seitdem hat er sich als charmanter Moderator, wie zum Beispiel der MDR-Sendung "Tierisch tierisch", und natürlich als Interpret des deutschen Schlagers in die Herzen des Publikums gesungen und gespielt. Auf seinem bisherigen künstlerischen Weg hat der gelernte KFZ-Mechaniker viele Stars der Branche kennengelernt und mit ihnen zusammengearbeitet. Und so weiß der Sänger so manche witzige und auch überraschende Anekdote zu erzählen. Mit dabei sind Peter Maffay, Vicky Leandros, Nik P., Inka Bause, Johnny Logan, Roland Kaiser und viele andere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olaf Berger Gäste: Gäste: Peter Maffay, Vicky Leandros, Nik P., Inka Bause, Johnny Logan, Roland Kaiser Originaltitel: Meine Schlagerwelt

