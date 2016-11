MDR 12:25 bis 14:00 Liebesfilm Heidelberger Romanze D 1951 2016-11-20 05:50 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Susanne Edwards, verwöhnte Tochter des wohlhabenden Textilunternehmers William Edwards aus Chicago, schäumt vor Wut. Ihr künftiger Ehemann Erwin telegrafiert aus Deutschland, dass er die Verlobung umgehend lösen will. Begründung: "Habe mein Herz in Heidelberg verloren". Als Susanne daraufhin ihren Vater auf dem Dachboden antrifft, wo er versonnen in einer alten Kiste mit Erinnerungen an seine verflossene Jugendliebe aus den Studententagen in Heidelberg stöbert, wird sie neugierig. Kurzerhand fliegt sie gemeinsam mit Daddy nach Deutschland, um dieses Heidelberg kennenzulernen - und um ihrem untreuen Verlobten gehörig die Meinung zu sagen. Während der Vater den Detektiv Schulze beauftragt, seine inzwischen um 40 Jahre gealterte Jugendliebe aufzuspüren, will Susanne sich die Stadt ansehen. Schneller als sie denken kann, verliebt sie sich dabei in den arrogant auftretenden Studenten Hans-Joachim, der eigentlich als ihr Fremdenführer engagiert war. Durch einen dummen Zufall hält er sie jedoch für eine notorische Lügnerin und Taschendiebin, und als solche erweckt sie zunächst nur das fachliche Interesse des angehenden Psychologen. Susanne ist das ganz recht, denn so kann sie herausfinden, ob der bettelarme Studiosus, der sich zudem als verarmter Adliger entpuppt, es nicht einfach nur auf ihr Geld abgesehen hat. Der Plan funktioniert perfekt. In den stillen Gassen und winkligen Stiegen des Städtchens mit seiner Schlossruine kommen die beiden sich näher. Doch als Susanne sich seiner Liebe sicher ist und ihm endlich gesteht, dass sie in Wahrheit eine reiche Amerikanerin ist, hält der "erfahrene Psychologe" diese Offenbarung für eine weitere Spinnerei. Die romantische Liebesgeschichte ist eine liebevolle Reminiszenz an Alt-Heidelberg, das in schönstem Agfacolor fotografiert und zugleich augenzwinkernd als amerikanischer Mythos gezeigt wird. Mit O.W. Fischer und Liselotte Pulver führt der vielseitige Regisseur, Schauspieler und Autor Paul Verhoeven das Traumpaar der 50er und 60er Jahre zusammen. Verhoeven selbst liefert dabei als Detektiv Schulze ein komödiantisches Kabinettstückchen ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: O.W. Fischer (Hans-Joachim, Prinz von Reiningen) Liselotte Pulver (Susanne Edwards) Gardy Granass (Die junge Fannerl Brückner) Gunnar Möller (Der junge William Edwards) Hans Leibelt (Der alte William Edwards) Hans Reiser (Erwin Turner) Ruth Niehaus (Gabriele Altendorf) Originaltitel: Heidelberger Romanze Regie: Paul Verhoeven Drehbuch: Willy Clever, Karl Peter Gillmann Kamera: Konstantin Irmen-Tschet Musik: Werner Richard Heymann