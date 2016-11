RTL Passion 03:45 bis 04:10 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 2016-11-19 08:55 Merken Rafael konnte dank Axel flüchten. Doch Maximilian traut Rafael mittlerweile alles zu. Daher schickt Maximilian Lena und Alexander an die Nordsee und wähnt Simone und Vanessa in der Schweiz in Sicherheit. In der Villa bereitet sich Maximilian auf seinen letzten Showdown mit Rafael vor, nicht ahnend, dass Vanessa vorzeitig nach Hause gekommen ist. Durch Ingo ist der Motor des Bullis total Schrott und Tom begräbt sein Vorhaben, die Asche seines Onkels am Himalaja zu verstreuen. Doch das wollen Annette und Ingo nicht zulassen und setzen alle Hebel in Bewegung, das Geld für eine Reparatur zu beschaffen. Und auch Tom lässt sich wieder überzeugen, die Reise anzutreten und bittet Ingo, ihn zu begleiten. Katjas Leistung auf dem Eis verschlechtert sich, da sie Ben nicht aus dem Kopf kriegt. Während Claudia und Roman mit den Plänen für Katjas Training aneinander geraten, flüchtet Katja überfordert aus dem Zentrum. Doch Claudia lässt nicht locker und appelliert in einer emotionalen Ansprache an Katjas Kampfgeist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 413 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 223 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 143 Min. Blade 2

Actionfilm

RTL II 02:15 bis 04:00

Seit 98 Min.