RTL Passion 00:10 bis 01:00 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Autsch! Sturz von der Karriereleiter! D 2010 2016-11-21 17:55 Merken Dr. Cedric Stier, ein ehemaliger Studienkollege und Rivale von Marc Meier sorgt für Wettkampf-Atmosphäre im Elisabethkrankenhaus. Er soll den hirntoten Patienten Freddie für eine Herztransplantation ausfliegen. Jetzt muss nur noch die Frau des Patienten, die verrückte Silvi, der Organspende zustimmen. Zwischen Stier und Dr. Meier bricht ein Kompetenzkampf los. Zu allem Übel ist Gretchen aus privaten Gründen so sauer auf Marc, dass sie beim Kampf um Macht und Erfolg tapfer mitmischt. Sie will jetzt auch eine richtige Chirurgin sein! Und das bedeutet: Eiskalt sein. Keine von Gretchens großen Stärken. Kurz vor der OP beschleicht Gretchen allerdings der Verdacht, dass der Spender alles andere als hirntot ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Gretchen Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Ursela Monn (Bärbel Haase) Steve Wrzesniowski (Jochen Haase) Annette Strasser (Schwester Sabine) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Stefan Unterberger Musik: Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 12