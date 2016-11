RTL Passion 20:15 bis 21:05 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Oh je! Dein Ex auf Wein, das lass sein! D 2010 2016-11-18 23:15 Merken Nach einer Messerstecherei in der U-Bahn wird Kevin eingeliefert, der Opfer eines mysteriösen, neurochirurgischen Experiments zu sein scheint. Dr. Gretchen Haase braucht nicht lange, um sich neugierig und höchst ungeschickt in gefährliche Undercover-Ermittlungen zu stürzen, die sie ausgerechnet in die ehrwürdige Studentenverbindung von Assistenzarzt Maurice Knechtlsdorfer führen. Gnadenlos geben sich Gretchen und Dr. Hassmann als Erstsemester aus und während Gretchen sich auf die Jagd nach DNA-Spuren begibt, konzentriert sich die chronisch liebesbedürftige Maria Hassmann lieber auf junge Medizinstudenten. Die eine landet im Bett eines Kollegen - die andere muss mal wieder gerettet werden. Aber von wem? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diana Amft (Dr. Margarethe "Gretchen" Haase) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Ursela Monn (Bärbel Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Julia Koschitz (Dr. Maria Hassmann) Marc Benjamin Puch (Dr. Günni Gummersbach (als Marc Ben Puch)) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Franziska Meyer Price Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Stefan Unterberger Musik: Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 12

