RTL Passion 18:45 bis 19:30 Serien Providence Liebespaare wider Willen USA 2001 2016-11-19 04:20 Elliot bearbeitet Joanie so lange, bis sie einsieht, dass sie unbedingt einen Kredit aufnehmen und die Küche der "Barkery" auf den neuesten Stand bringen muss. Auch ansonsten erweist sich Elliot als echter Glücksgriff: Er entwickelt einen neuen Keks und unterstützt Joanie bei den Verhandlungen mit der Bank. Dabei ist er so überzeugend, dass der Bankangestellte den Kredit bewilligt und ihn und Joanie zu einem Abendessen einlädt. Damit es tatsächlich eine erfolgreiche Verabredung wird, müssen sich Joanie und der homosexuelle Elliot allerdings als Paar ausgeben. Diese Tatsache und einige andere Kleinigkeiten sorgen schließlich dafür, dass der Abend an Peinlichkeiten kaum zu übertreffen ist. Robbie, der mit seiner Tina eben noch im siebten Himmel schwebte, wird von dieser eiskalt abserviert. Später erfährt er jedoch, dass ihr Anwalt ihr geraten hat, von Männergeschichten Abstand zu nehmen, weil ihr Mann im Sorgerechtsprozess eventuelle Affären gegen sie auslegen könnte. Unterdessen lernt Sydney den ehemaligen Basketballprofi Russel Banks kennen und verliebt sich auf den ersten Blick. Durch Robbie erfährt sie, dass Russel seine Basketball Karriere wegen einer Herzerkrankung aufgeben musste. Sie recherchiert, was es mit dieser Krankheit auf sich hat und erfährt, dass der plötzliche Herztod jederzeit eintreten kann... Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Maria Pitillo (Tina Calcatera) David Sutcliffe (Russell Banks) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, Elle Triedman, Mike Kelley Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden