Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-11-18 Henry schwebt in Lebensgefahr, so dass die OP, die eigentlich erst in drei Monaten angesetzt war, sofort durchgeführt werden muss. Als ein Unwetter verhindert, dass der Herzspezialist rechtzeitig eintrifft, entschließt Thomas sich dazu, die schwierige OP selbst durchzuführen. Simone ist überrumpelt von Vincents Kuss und macht ihm klar, dass sie keinerlei Interesse an ihm hat. Aber das tritt in den Hintergrund, als Henry vom Rettungswagen in der Villa abgeholt wird. Simone macht sich schreckliche Sorgen um ihren Enkel und lässt in dieser Situation zu, dass Vincent ihr zur Seite steht. Iva hat gerade erst überrascht festgestellt, wie gut Michelle und Marie miteinander auskommen, als sich im nächsten Moment ein heftiger Schlagabtausch zwischen den beiden entwickelt, der vergangene Streitigkeiten auf den Tisch bringt. Mitten in Ivas hilflosen Versuch, den Streit zu schlichten, platzt die Nachricht, dass ihr kleiner Bruder um sein Leben kämpft. Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt