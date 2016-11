RTL Passion 12:35 bis 13:05 Daily Soap Unter uns Classics D 2004 2016-11-20 06:50 Merken Als Wolfgang mit Irene von seiner Geburtstagsfeier im Schiller zurückkehrt, verbirgt Karin vor ihm, dass sie sich in ihn verliebt hat. Sie will die Konditorei auch die nächsten Tage führen, damit Wolfgang und Irene ins Romantik-Hotel fahren können. Dort angekommen freuen sich Wolfgang und Irene, endlich Zeit füreinander zu haben: Wenn da nicht Wolfgangs neues Handy wäre... Svenja verbirgt vor Ute und Till, dass sie sich offensichtlich für etwas ganz anderes als den Deutschkurs interessiert. Das Rätsel um ihre Person wird noch größer, als sie am nächsten Tag zuerst Rolf mit ihrem technischen Wissen verblüfft und dann auch noch virtuos bei Margot Klavier spielt. Rolf äußert Ute gegenüber seinen Verdacht, dass irgendetwas mit Svenja nicht stimmt... Romy braucht Jan mehr denn je: Ohne ihn, seine Liebe und Fürsorge würde sie ihre Therapie nicht durchstehen. Beide sind so sehr ineinander verliebt, dass sie sich kaum voneinander trennen können. Romy gibt Anna gegenüber zu, wie wichtig Jan für sie ist. Doch dann erhält Jan die Nachricht, dass Pfarrer Frackmann im Krankenhaus liegt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christiane Maybach (Margot Weigel) Jane Hempel (Sophie Himmel) Holger Franke (Wolfgang Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Janis Rattenni (Anna Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns Classics