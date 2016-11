RTL Passion 09:40 bis 10:05 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-11-18 15:55 Merken Als Sophie mitten in der Nacht ins Büro fährt, um zu arbeiten, fürchtet Leon, dass es ihr doch nicht so gut geht, wie sie vorgibt. Sophie gelingt es, ihn zu beruhigen - bis ihr Verlust sie auf Oskars Kindergeburtstag mit voller Wucht einholt. Leon versucht Sophie aufzufangen, doch wird ihm das gelingen? Chris kommt nicht dazu, Sunny seine Liebe zu gestehen, da ihr plötzlich schlecht wird. Trotzdem sind sich die beiden näher denn je, was auch Gerner nicht verborgen bleibt. Und während dieser Sunnys Freund seiner Wahl - Felix - klarmacht, dass er sich mehr um Sunny bemühen sollte, nimmt sich Chris vor, einen weiteren Anlauf zu machen, Sunny für sich zu gewinnen... David ist irritiert, als sein Auto ausgebrannt in einem Vorort gefunden wird. Erneut beobachtet er Felix - und entdeckt endlich einen Hinweis, der seine Erinnerung zurückbringt. Sein erster Weg führt zu Ayla, doch die kann ihm nicht mehr glauben. Zornig konfrontiert David Felix mit der Wahrheit, muss aber erkennen, dass er keine Beweise hat. Da er nichts mehr zu verlieren hat, droht David, den Insiderhandel auffliegen zu lassen, und bringt Felix damit zu einer Verzweiflungstat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 256 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 112 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 76 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 56 Min.