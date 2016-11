kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Frau am Steuer USA 2014 2016-11-18 00:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Kriminelle Marie Flanagan wird nach einem Autodiebstahl geschnappt, ihr Komplize Cole Foster entkommt. Sowohl FBI als auch CIA wollen Foster finden, da er in Drogen- und Waffengeschäfte verwickelt ist. Um seinen Aufenthaltsort auszumachen, wird Lisbon als Mitgefangene in Maries Zelle geschleust, und Patrick Jane entwickelt einen Ausbruchsplan für die beiden. Er hofft, dass Marie das FBI unwissentlich zu Foster führt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Bill Eagles Drehbuch: Jordan Harper Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16