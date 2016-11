kabel eins 21:15 bis 22:10 Krimiserie The Mentalist Zwei Fälle, ein Plan USA 2014 2016-11-18 23:55 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Jeremy Geist war für das FBI als Undercover-Agent tätig, bis er erschossen wurde. Geist ermittelte auf einer Bowlingbahn, da dort illegale Waffengeschäfte abgewickelt wurden. Zunächst muss Geists wahre Identität bei den Ermittlungen unter Verschluss gehalten werden, doch Patrick Jane setzt sich schließlich darüber hinweg - und lockt damit Barkeeperin Trish aus der Reserve: Sie scheint die Waffenschieberin zu sein und setzt sich panisch ab. Doch wer ist der Mörder? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoma (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Joe Adler (Jason Wylie) Josie Loren (Michelle Vega) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12