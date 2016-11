kabel eins 20:15 bis 21:15 SciFi-Serie Forever Gestohlenes Leben USA 2014 2016-11-19 08:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Auto fängt an zu brennen, und ein Jazz-Saxophonist stirbt qualvoll in den Flammen. Die Nachforschungen von Dr. Henry Morgan und Detective Jo Martinez bringen bald einige Verdächtige zutage, alle aus der Welt des Jazz. Scheinbar war der Autor eines bekannten Jazz-Klassikers in der Szene sehr umstritten; bei dem Streit ging es um Urheberrechte und ein in Folge dessen verpfuschtes Leben. Doch reicht das als Motiv für den heimtückischen Mord an dem Musiker? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Henry Morgan) Alana De La Garza (Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) James McDaniel (Al Rainey) Frankie Faison (Pepper Evans) Originaltitel: Forever Regie: Peter Lauer Drehbuch: Matt Kester, Dean Carpentier Kamera: Jack Donnelly Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12

