kabel eins 17:55 bis 18:55 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? "Bankery", Gütersloh D 2016 2016-11-27 12:50 16:9 HDTV Merken Das Wochenfinale von "Mein Lokal, Dein Lokal" findet heute im "Bankery" in Gütersloh statt. Der gelernte Restaurantfachmann Ralf Schubert (58) präsentiert seinen vier Mitstreitern heute eine gehobene regionale Küche mit mediterranen Einflüssen. Das Restaurant, mitten im Herzen von Gütersloh gelegen, bietet seinen Gästen im stilvoll eingerichteten Gastraum modern interpretierte Gerichte aus der offenen Showküche an. Ob künftig auch der Siegerteller das Restaurant schmücken wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?