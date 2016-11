kabel eins 14:50 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Ruhe in Frieden USA 2010 2016-11-19 10:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Bundesrichterin Pauline Fitzwilliam hält unter schwerer Bewachung ihres Grundstücks eine private Trauerfeier für ihre verstorbene Mutter Ethel ab. Im Gästehaus entdeckt ihre Tochter Sophie die Leiche von Austin Marr, dem Verlobten ihrer zweiten Tochter Abby. Abbys Fingerabdrücke sind auf der Mordwaffe, und sie ist spurlos verschwunden. Patrick Jane geht davon aus, dass auch sie ermordet und ihre Leiche irgendwo auf dem streng abgeriegelten Grundstück versteckt wurde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Dan Watkins (Austin Marr) Laura Wineteer (Abby) Originaltitel: The Mentalist Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Ken Woodruff Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12