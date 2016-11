kabel eins 12:00 bis 12:55 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Protest USA 2006 2016-11-19 05:45 Merken Ein Bombenanschlag erschüttert ein Rekrutierungsbüro der US-Armee. Dabei kommt ein Mann ums Leben. Als Don (Rob Morrow) die Ermittlungen aufnimmt, erhält er ein Bekennerschreiben der Gruppe "Weather Underground". Doch die Gruppe war letztmalig in den 70er Jahren aktiv. Was ist geschehen, dass die Mitglieder ihre Tätigkeit wieder aufgenommen haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Robert Forster (Agent Thomas Larson) Navi Rawat (Amita Ramanujan) Originaltitel: Numb3rs Regie: Dennis Smith Drehbuch: Cheryl Heuton, Nicolas Falacci Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser