kabel eins 09:20 bis 10:10 Krimiserie The Mentalist Schnell wie der Wind USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Jockey Bill Sutton wird erschlagen in einer Gasse aufgefunden. Er sollte am nächsten Tag bei einem Rennen ein Pferd des Stallbesitzers Cobb Holwell reiten. Auf der Rennbahn treffen Lisbon und Patrick auf die junge Sam, die bei Holwell zum Jockey ausgebildet wird. Als Patrick den Stallknecht Ellis Barnes dabei erwischt, wie er Sam bedroht, stellt sich heraus, dass Barnes im Auftrag von Holwells Stallkonkurrent Lockhardt handelt. Doch Patrick verfolgt noch eine andere Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Jim Beaver (Cobb Holwell) Olesya Rulin (Sam Starks) Originaltitel: The Mentalist Regie: John F. Showalter Drehbuch: Eoghan Mahony Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12

