ZDFinfo 03:25 bis 04:10 Dokumentation Countdown zum Untergang Das lange Ende des Zweiten Weltkrieges - September 1944 D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Im Sommer 1944 tritt der Zweite Weltkrieg in seine Endphase. Die wichtigsten Gefolgsleute Hitlers führen Deutschland mit Durchhalteparolen und Terror in den Abgrund. SS-Chef Himmler, Heimatfrontdiktator Joseph Goebbels, des Führers Sekretär Martin Bormann und Rüstungsminister Albert Speer - sie stehen für den "Totalen Krieg". Die Zusammenarbeit dieser Helfer Hitlers ermöglicht die verlustreiche Verlängerung des Krieges. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Countdown zum Untergang Regie: Michael Kloft

