Dokumentation Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg Operation Donnerschlag D 2009 Die Geschichte des Bombenkriegs von 1942 bis 1945, der das Gesicht aller deutschen Großstädte für immer prägte - die Öffentlichkeit hat lange einen Bogen darum gemacht. Erst forderte die Dynamik des Wiederaufbaus die Verdrängung all dessen, was unter den Trümmern begraben wurde. Dann wies das Bewusstsein eigener Schuld die Beschäftigung mit dem eigenen Schmerz zurück. Die Aufarbeitung all dessen begann erst vor wenigen Jahren. Originaltitel: Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg in Deutschland