Dokumentation Als Feuer vom Himmel fiel - Der Bombenkrieg Die Heimatfront D 2009

Der Bombenkrieg, so glaubten die Strategen der Alliierten, hätte die Wende des Zweiten Weltkrieges bringen können. Die Flächenbombardierung der Alliierten forderte mehr als 600 000 Tote. Darunter waren fast 80 000 Kinder. Ende Juli 1943 legten britische und amerikanische Bomber in Hamburg den Hafen und die meisten Wohngebiete in Schutt und Asche. Der Feuersturm fraß ganze Stadtviertel. Brand- und Sprengbomben fielen auf 161 deutsche Städte.