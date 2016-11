ZDFinfo 15:45 bis 16:30 Dokumentation Schindlers Liste - Eine wahre Geschichte D 2002 Stereo 16:9 Live TV Merken Oskar Schindler steht für Eigenschaften, die während der Nazi-Diktatur selten waren: Menschlichkeit und Mut. Steven Spielberg setzte ihm mit "Schindlers Liste" ein filmisches Denkmal. Als Vorlage für Itzhak Stern, dem jüdischen Sekretär, diente das Leben von Mietek Pemper. Helene Hirsch, die Haushälterin des SS-Hauptsturmführers Amon Göth, heißt in Wirklichkeit Helene Rosenzweig. Der Film hat beide in ihrer Heimat besucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Schindlers Liste" - Eine wahre Geschichte