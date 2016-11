ZDFinfo 09:15 bis 10:00 Dokumentation So tickt China Anpassen oder versagen GB 2015 2016-11-22 03:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Chinas junge Generation soll dem Staat und den Älteren Respekt zollen. Doch was passiert mit den Jugendlichen, die Drill und Disziplin nicht standhalten? Wer nicht ins System passt, gilt als Versager. Neun Monate müssen solche Jugendliche in ein Erziehungs-Bootcamp. Dort sollen sie Disziplin lernen. Eine Folge des Leistungsdrucks: Die Online-Spiele boomen wie nirgends sonst - als Flucht aus dem anstrengenden Alltag. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: So tickt China

