ZDFinfo 06:15 bis 07:00 Dokumentation Hochstapler - Protz nach Plan D 2015 2016-12-08 15:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Die einen tun es aus Geldgier, andere haben den Bezug zur Wirklichkeit verloren: Sie erfinden phantasievolle Geschichten, um ihrer eigenen, vielleicht eher traurigen Herkunft zu entfliehen. Je nach krimineller Energie sind es gewitzte Lügner, redegewandte Hochstapler oder skrupellose Betrüger, die gutgläubige Mitbürger in die Irre führen. Zunächst waren es kleinere Unwahrheiten, dann folgte Protz nach Plan. Mit seriösem Auftreten erleichterte Baulöwe Jürgen Schneider zahlreiche Banken um Milliarden. Das Geld steckte er in unrentable Bauvorhaben, die er unbedingt durchführen wollte. Das Wort "Peanuts" ist seit dieser Zeit ein geflügelter Begriff: ein GAU für den Ruf der Banker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hochstapler

