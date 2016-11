kabel1 classics 23:35 bis 01:05 Erotikfilm Russ Meyer: Beneath the Valley of the Ultra-Vixens USA 1979 Merken Lamar Shedd hat ein riesengroßes Problem: seine attraktive und lüsterne Ehefrau Lavonia. Lamar kann ihr beim Sex einfach nicht in ihre wunderschönen Augen schauen. Kurzerhand sucht die enttäuschte Ehefrau anderweitig nach Amüsement. Indessen lässt sich Lamar von einer vollbusigen Radio-Predigerin therapieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kitten Natividad (Lavonia / Lola Langusta) Ann Marie (Eufaula Roop) Ken Kerr (Lamar Shedd) June Mack (Sal) Patrick M. Wright (Mr. Peterbuilt) Robert E. Pearson (Dr. Asa Lavender) Sharon Ceccatti (Flovilla Thatch) Originaltitel: Beneath the Valley of the Ultra-Vixens Regie: Russ Meyer Drehbuch: R. Hyde, B. Callum Kamera: Russ Meyer Musik: William Tasker Altersempfehlung: ab 18