kabel1 classics 20:15 bis 21:55 Actionfilm Rambo III USA 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um seinen Frieden wiederzufinden, hat sich John Rambo (Sylvester Stallone) in ein buddhistisches Kloster zurückgezogen. Währenddessen wird sein ehemaliger Vorgesetzter in Afghanistan von einem sadistischen russischen Offizier gefangen genommen. Rambo verlässt daraufhin das Kloster und stürmt gemeinsam mit afghanischen Rebellen die Felsenfestung der Sowjets. - Mit Brachialgewalt fegt Stallone im Ein-Mann-Feldzug alles aus dem Weg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (John J. Rambo) Richard Crenna (Colonel Samuel Trautman) Marc de Jonge (Colonel Zaysen) Kurtwood Smith (Robert Griggs) Spiros Focás (Masoud) Sasson Gabai (Mousa) Doudi Shoua (Hamid) Originaltitel: Rambo III Regie: Peter MacDonald Drehbuch: Sheldon Lettich, Sylvester Stallone Kamera: John Stanier Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 18

