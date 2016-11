kabel1 classics 11:10 bis 13:00 Komödie Der Etappenheld USA 1968 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Italien während des Zweiten Weltkriegs: Fünf alliierte Generäle werden in einer Villa festgehalten. Nun liegt es an dem US-Soldaten Harry Friggs, seine Landsmänner aus dem Anwesen zu befreien. Also lässt er sich ebenfalls gefangen nehmen und in die Villa verfrachten. Dort begegnet er der charmanten Besitzerin Francesca, die sein ursprüngliches Vorhaben ziemlich durcheinander bringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Newman (Harry Frigg) Sylva Koscina (Countess di Montefiore) Andrew Duggan (General Pennypacker) Tom Bosley (General Maybew) John Williams (Gen. Francis Mayhew) Charles Gray (Gen. Adrian Cox-Roberts) Vito Scotti (Col. Enrico Ferrucci) Originaltitel: The Secret War of Harry Frigg Regie: Jack Smight Drehbuch: Peter Stone Kamera: Russell Metty Musik: Carlo Rustichelli Altersempfehlung: ab 6