Servus TV 03:35 bis 04:20 Serien The Tunnel - Mord kennt keine Grenzen In der Falle GB, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Verdacht erhärtet sich, dass Karls ehemaliger Kollege und Freund Kieran Ashton der gesuchte Wahrheits-Terrorist ist. Als Karl in Ashtons Wohnung Beweise dafür findet, dass dieser von der Affäre zwischen ihm und seiner Frau gewusst hat, wird ihm klar, dass es sich um einen persönlichen Rachefeldzug handelt. Noch bevor Karl seine Familie warnen kann, bringt Ashton Laura und die Mädchen in seine Gewalt. Er droht, sie bei einem Bombenanschlag zu töten... Preisgekrönte Adaption der Erfolgsproduktion "Die Brücke - Transit in den Tod", die 2014 mit dem französischen Globe de Cristal-Award und einem International Emmy Award ausgezeichnet wurde und im Pay-TV sämtliche Einschaltrekorde brach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Dillane (Karl) John Hancocks (Armed Police Officer) Alexander Hathaway (Detective) Shaun Kelly (Witness) Clémence Poésy (Elise) Adam Prickett (Undercover Police) Originaltitel: The Tunnel Regie: Thomas Vincent Drehbuch: Chris Lang Kamera: Wojciech Szepel Musik: Adrian Johnston Altersempfehlung: ab 16

