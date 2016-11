Servus TV 00:25 bis 01:15 Krimiserie Copper Die Spendengala USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Elizabeth Haverford (Anastasia Griffith) plant eine Wohltätigkeitsgala zur Unterstützung des Farbigenregiments der Unionstruppen. Als Mitveranstalter gewinnt sie den wohlhabenden Norbert Morehouse, in dessen Haus sich die noble Elite der New Yorker Gesellschaft versammeln soll. Doch nicht nur die High Society der Stadt interessiert sich für die Party, sondern auch die berüchtigte Rodrick-Bande, die unter der Führung von Carwyn einen Überfall plant. Als Copper (Tom Weston-Jones) davon erfährt, unternimmt er alles, um die gefürchtete Bande zu stoppen... Packende Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Haverford) Ato Essandoh (Doctor Matthew Freeman) Tessa Thompson (Sara Freeman) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) David Keeley (Sergeant Padraic Byrnes) Originaltitel: Copper Regie: Jeffrey Woolnough Drehbuch: Brant Englestein Kamera: Paul Sarossy Musik: Brian Keane