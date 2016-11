Servus TV 22:15 bis 00:15 Melodram In Sachen Henry USA 1991 2016-11-18 01:55 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rechtsanwalt Henry Turner ist eiskalt, wenn es um Erfolge geht. Um zu gewinnen, sind ihm alle Mittel recht. Dann verändert sich sein Leben schlagartig: Er wird Zeuge eines Überfalls, der Täter schießt Henry nieder. Die Kopfwunde verursacht irreparable Schäden, und Henry und seine Familie müssen ihr Leben radikal ändern. Dabei kommen Dinge ans Licht, die weder er noch seine Frau früher wahrhaben wollten. Wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Harrison Ford (Henry Turner) Annette Bening (Sarah Turner) Michael Haley (Court Clerk) Rebecca Miller (Linda) John Leguizamo (Liquor Store Gunman) Stanley Swerdlow (Mr. Matthews) Julie Follansbee (Mrs. Matthews) Originaltitel: Regarding Henry Regie: Mike Nichols Drehbuch: J.J. Abrams Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12