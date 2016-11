Servus TV 20:15 bis 21:25 Dokumentation Unsere Welt - Stars schlagen Alarm Jessica Alba - Revolution und Wiederaufbau USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Diese Episode beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen Kosten, die durch die Klimaerwärmung entstehen. Dabei könnten Gegenmaßnahmen sich auch als profitabel erweisen. Hollywood-Schauspielerin Jessica Alba trifft drei Mitglieder des "Climate Corps", eines innovativen, universitären Ausbildungsprogramms. Zweck dieses neuen Studiengangs ist es, amerikanische Großunternehmen davon zu überzeugen, dass Nachhaltigkeit ihre Gewinne erhöhen kann. Für seine Nachforschungen reist Journalist und Pulitzer-Preisträger Thomas Friedman nach Ägypten. Friedman will herausfinden, inwieweit der Anstieg des Getreidepreises in Kansas sich auf die politische Situation in Kairo auswirkt und welche Zusammenhänge bestehen. TV-Moderator Chris Hayes trifft US-Bürger, die bis heute unter den Folgen des Supersturms Sandy leiden. Das katastrophale Naturphänomen hat ihre Existenz für immer verändert. Produziert wurde die Doku-Reihe von einem hochkarätigen Team: dem Hollywood-Regisseur James Cameron (Titanic, Avatar), dem legendären Produzenten Jerry Weintraub (u.a. Ocean's Eleven), dem Schauspieler Arnold Schwarzenegger, dem Klima-Experten Daniel Abbasi, sowie den preisgekrönten US-amerikanischen Fernsehproduzenten Joel Bach und David Gelber. Ausführende Produzenten sind der siebenfache Emmy-Preisträger Solly Granatstein sowie Maria Wilhelm von der Avatar Alliance Foundation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Years of Living Dangerously Kamera: Maryse Alberti Musik: Thomas Newman

