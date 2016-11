Servus TV 09:40 bis 10:08 Dokumentation Fast vergessen Fassbinder Hütter Fassbinder Hütter A 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Hütters sind Fass-Binder in 3. Generation, der Großvater des heutigen Chefs hatte die Werkstatt gegründet. Tradition spielt eine große Rolle in der Familie, auch in der Namensgebung: Der Werkstattgründer, dessen Erbe und der heutige Meister, alle heißen Johann mit Vornamen. Johann Hütter junior ist froh, dass sein Handwerk wieder Zukunft hat: Immer mehr Winzer bauen ihren Rotwein in Barrique aus und schätzen die handgefertigten Eichenfässer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Johann Hütter senior, Johann Hütter junior, Andreas Hütter, Josef Fuchs Originaltitel: Fast vergessen - Handwerkliches Erbe

