Servus TV 08:55 bis 09:58 Dokumentation Naturschützer im Einsatz Bolivien F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Bolivien liegt im Herzen Lateinamerikas. Zusammen mit Paraguay ist es das einzige Land Südamerikas ohne Kontakt zum Meer. Die Bevölkerung setzt sich aus mehreren ethnischen Gruppen zusammen. Für die meisten Volksgruppen Boliviens ist die Erde heilig. Die "Pachamama", die "Mutter Erde", besitzt in Bolivien eine zentrale Rolle. In diesem Zusammenhang verabschiedete die Regierung 2012 ein weltweit einzigartiges Gesetz - das Gesetz der Mutter Erde. Dieses Gesetz stellt die Rechte der Natur mit denen von Menschen und Tieren gleich. Und schafft so perfekte Bedingungen für Boliviens Naturschützer, die ihre "Mutter Erde" behüten. Die Dokumentation begegnet den Naturschützern, die sich für den Erhalt der vielfältigen Natur- und Pflanzenwelt einsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nature's Keepers

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 256 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 112 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 76 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 56 Min.