SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Krimiserie Wolffs Revier Amsterdam sehen und sterben D 2004 2016-11-18 01:35 Als drei Männer in Amsterdam eine Bank überfallen und eine Kundin als Geisel nehmen, flüchten sie durch halb Europa. Ein Geiselnehmer wird an einer deutschen Tankstelle gestellt und verrät Wolff und Tom den Zufluchtsort der anderen beiden. Um das Leben der Geisel zu retten, muss Wolff auf einen der Männer schießen ... Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Miryanna van Reeden (Jana van Houvenik) Filip Peeters (Paul Golding) Christian Köhler (Stefan Henner) Joost Renders (Kommissar Ohlemans) Ellen Ten Damme (Jolanda) Chiem van Houweninge (Kommissar Berchtaan) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Peter Ristau Drehbuch: Uwe Kossmann Kamera: Thomas Etzold Musik: Georg Kochbeck, Arno Fisser, George Kochbeck