SAT.1 Gold 12:25 bis 12:50 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Wie entkommt man einer Jeannie? USA 1966 Merken Tony soll beruflich nach Rom reisen. Jeannie ist unglücklich, da sie nicht mitkommen darf. Sie hofft, dass Roger Tony überreden kann, die Reise abzusagen. Doch Roger denkt nicht daran, denn er hofft, in Tonys Abwesenheit Jeannies Zauberkräfte für sich nützen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Lenore Kingston (Ethel) Orville Sherman (Danny) Peter Brocco (Clerk) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Herb Wallerstein Drehbuch: Martin Ragaway Kamera: Robert Tobey Musik: Ken Harrison, Richard Wess