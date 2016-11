Sky Cinema Family HD 11:25 bis 13:25 Komödie Pitch Perfect 2 USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einem desaströsen Auftritt fliegen die Barden-Bellas um Beca und Fat Amy (Anna Kendrick, Rebel Wilson) aus dem College-Wettbewerb. Ihnen bleibt nur eine Chance: den internationalen A-cappella-Wettbewerb zu gewinnen - doch die deutschen Champions von "Das Sound Machine" scheinen unbesiegbar. - Girls, Gags und Gesangstalent satt: In der Fortsetzung des Überraschungshits steigen die Chaos-Sängerinnen in die internationale A-cappella-Liga auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Kendrick (Beca Mitchell) Rebel Wilson (Fat Amy) Hailee Steinfeld (Emily Junk) Brittany Snow (Chloe Beale) Elizabeth Banks (Gail Abernathy-McKadden) Skylar Astin (Jesse Swanson) Adam DeVine (Bumper Allen) Originaltitel: Pitch Perfect 2 Regie: Elizabeth Banks Drehbuch: Kay Cannon Kamera: Jim Denault Musik: Mark Mothersbaugh Altersempfehlung: ab 6