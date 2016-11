KI.KA 18:40 bis 18:50 Trickserie Tilda Apfelkern Tilda näht um die Wette D 2016 Stereo 16:9 HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Live TV Merken Tilda näht um die Wette: Molly steht eines Morgens aufgeregt vor Tildas Tür: Im Ort findet ein Nähwettbewerb statt. Sogleich machen sich Tilda und Molly auf den Weg zum Postladen, um Wolle zu kaufen. Dort decken sich auch alle anderen Bewohner des Heckenrosenweges mit Nähmaterialen ein. Der Wettbewerb macht die Freunde zu Konkurrenten, und jeder arbeitet alleine, still und heimlich vor sich hin. Glücklich mit dem Ergebnis ist am Ende jedoch keiner: Jeder hat ein kleines Deckchen hergestellt, das für sich allein nicht sehr spektakulär ist. Tilda hat die rettende Idee: Sie nähen alle Deckchen zusammen, so dass sie eine große Decke haben. Darauf machen die Freunde dann ein leckeres Picknick. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tilda Apfelkern Regie: Konrad Weise Drehbuch: Lisa Clodt, Ishel Eichler, Eckart Fingberg, Stefanie Schütz