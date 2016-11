KI.KA 15:00 bis 15:55 Jugendserie Tracy Beaker kehrt zurück Wiedersehen macht Freude / Jody Jackson GB 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wiedersehen macht Freude: Elektras Schwester Melissa heiratet und bittet sie, ihre Brautjungfer zu sein. Obwohl Elektra seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hat, sagt sie zu. Doch ein Besuch bei ihren Eltern än-dert alles. Ihre Eltern behaupten allen gegenüber, dass Elektra in einem Internat ist, weil keiner erfahren soll, dass sie von ihnen rausgeworfen und ins Kinderheim gesteckt wurde. Wütend ver-lässt Elektra das Haus, verbrennt das Kleid, das Melissa ihr gekauft hat und sagt die Hochzeit im Namen ihrer Mutter ab. Melissa, die zuerst wütend darüber ist, schickt ihr einige Zeit später ein Geschenk mit dem Foto ihrer Traumhochzeit. Jody Jackson: Ein neues Mädchen kommt nach Elm Tree House. Jody Jackson. Sie ist verwahrlost, stinkt und ist nicht freiwillig dort, doch ihre Mutter und ihre Brüder haben sie auf der Flucht vor Jugendamt und Polizei einfach zurückgelassen. Carmen ist alles andere als begeistert, als sie erfährt, dass sie jetzt mit Jody ihr Zimmer teilen soll. Jody hat eine schwierige Zeit hinter sich und gewöhnt sich nur schwer an die neue Situation. Als Carmen in ihrem Zimmer nur noch die Fetzen ihrer Lieblingskla-motten findet, wenden sich alle Kinder gegen Jody, weil keiner glauben will, dass sie unschuldig ist. Als Carmen rausfindet, dass Elektra die Übeltäterin ist, will sie sich bei Jody entschuldigen doch die ist verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Sprecher: Wolfgang Wagner (Mike) Lea Mariage (Carmen) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner, Dawn Harrison Musik: Joby Talbot