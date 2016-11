KI.KA 09:40 bis 09:55 Kindersendung ABC Bär A 2012-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der ABC Bär und seine Freunde stöhnen, sie passen nicht mehr in ihr Gewand. Alles ist zu eng. Die Freunde vermuten, dass Daisy dahinter steckt und ihnen die Kleider enger näht um ihnen einen Streich zu spielen. Doch der Grund ist ein anderer, alle haben in letzter Zeit viel zu viel Kuchen gegessen und sie haben tatsächlich an Körperumfang zugelegt. Daisy kennt ein tolles Lied, das sie ihren Freunden vorsingt. Dazu bewegen sich alle und tanzen vergnügt mit. Eine wunderbare Möglichkeit um ein bisschen abzunehmen. Außerdem nimmt sich Mona Muh vor in Zukunft Fruchtsalat zuzubereiten und das Kuchenbacken zu unterlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ABC Bär Regie: Michael Sokolar Drehbuch: Thomas C. Brezina

