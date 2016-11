Phoenix 20:15 bis 21:15 Dokumentation Ägypten - Leben und Sterben im Tal der Könige Leben GB 2013 2016-11-18 00:45 Merken Das Ehepaar Kha und Merit lebte 3.500 Jahre vor Christus in dem kleinen Wüstendorf Deir el-Medina am Westufer des Nils gegenüber von Luxor und dem Tal der Könige. Kha war leitender Architekt bei der Errichtung der Nekropole unter Amenhotep II., Thutmosis IV. und Amenhotep III., Merit war seine Gattin. Der zweiteilige Dokumentarfilm schildert, wie sich ihr Alltag gestaltete. Die Archäologin Joann Fletcher beschäftigt sich im ersten Teil mit Architektur, Stadtanlage, Arbeitsbedingungen, Kleidungs- und Ernährungsgewohnheiten in der Totenstadt Theben-West, der berühmtesten Nekropole überhaupt. Sie führt durch das Tal der Könige mit seinen herrlichen Landschaften, durch das Ägyptische Museum in Turin, durch die Ruinen der ehemaligen Arbeitersiedlung Deir el-Medina, wo der Architekt Kha mit seiner Frau wohnte, und durch den Tempel der altägyptischen Königin Hatschepsut in der Nekropole Deir el-Bahari. Im Mittelpunkt des ersten Teils steht der Alltag in der berühmten Nekropole Theben-West. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Egypt: Life And Death In The Valley Of The Kings

