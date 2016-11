ARD alpha 03:50 bis 04:20 Magazin Faszination Wissen Geheimnisse der Tiefsee - Expedition in ewige Nacht D 2012 16:9 Live TV Merken "Faszination Wissen" ist eine von Iska Schreglmann moderierte Wissenssendung, die Aktuelles und Faszinierendes aus der Welt der Wissenschaft und Technik unterhaltsam und anschaulich präsentiert. Der Titel ist Programm: Faszinierende Themen aus der Wissenschaft werden über ungewöhnliche Zugänge erschlossen und mit spannenden Bildern und anspruchsvollen Grafiken umgesetzt. Die Themen der 30-minütigen Dokumentationen sind nicht nur interessant, mitunter werden auch brisante Aspekte kontrovers diskutiert. So wird Verständnis für die Komplexität erzeugt, Erkenntnis über den Diskussionsstand und die Tatsache vermittelt, dass auch die Wissenschaft auf viele Fragen des Lebens noch keine Antwort hat. Alle Altersgruppen können bei "Faszination Wissen" staunend in diese spannende Welt des Wissens eintauchen. Bis vor 35 Jahren war für Wissenschaftler klar: Ohne Sonne gibt es kein Leben. Erst die Entdeckung der so genannten Schwarzen Raucher in der Tiefsee bewies: Leben ohne Licht ist möglich. Massen von meterlangen Würmern, Schnecken, Krebsen und Muscheln leben in ewiger Nacht. Sie brauchen die Sonne nicht. Denn sie leben in Gemeinschaften mit Bakterien, die aus Schwefelwasserstoff oder Methan Energie gewinnen. Seitdem sind nur wenig neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Tiefe gefördert worden. Doch vor kurzem entdeckten Biologen, dass es für Lebewesen in der Tiefe noch eine andere Energiequelle neben Methan und Licht gibt: Wasserstoff. Eine Muschel lebt von diesem bisher unbekannten Stoffwechselweg - eine Brennstoffzelle aus der Tiefe! Die Entdeckung ist eine wissenschaftliche Sensation. Ist die Existenz dieses Tiefseebewohners ein Beweis dafür, dass Leben auch anderswo möglich ist, wo man es nicht vermutet? Im Weltall etwa? "Faszination Wissen" begleitet die Forscher monatelang über und unter Wasser durch den Atlantik zu den Hotspots der Tiefsee. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Iska Schreglmann Originaltitel: Faszination Wissen

