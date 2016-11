ARD alpha 22:30 bis 23:00 Dokumentation Jugendbilder aus sechs Jahrzehnten: Die 1960er Zwischen Kindheit und Erwachsensein D 2016-12-03 00:30 16:9 Merken Ein energetischer Urknall, politischer Widerstand auf den Straßen Deutschlands und heimisches Aufbegehren gegen die Elterngeneration, die Kriegsgeneration der Täter. Die 68er-Bewegung hat eine Revolution auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens angezettelt und eine Jugend mobilisiert, die bis heute das Leben in der Bundesrepublik prägt. Warum hat die SED Angst vor den Frisuren der Beatles? Kann ein Tanz zu "Street Fighting Man" auf dem Berliner Kudamm eine Revolution auslösen? Was hat die Pille zur 68er-Bewegung beigetragen? Diese Folge der "Jugendbilder" erzählt davon, wie ein alternatives Lebensgefühl den Muff unter den Talaren mit neuen Sounds und neuem Selbstbewusstsein lüften will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jugendbilder aus sechs Jahrzehnten